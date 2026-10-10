Росія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання в будівлю ресторану і постраждалі: Зеленський відреагував на атаку

У суботу, 10 жовтня, країна-терористка завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі зафіксували, попередньо, в будівлю ресторану.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"В Оболонському районі влучання в будівлю ресторану. За іншою адресою на Оболоні уламки ракети впали в дворі житлового будинку", – йдеться в повідомленні.

О 14:46 Кличко повідомив, що в будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих, один із них – у тяжкому стані.

Реакція Зеленського

На російську атаку вже відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних "шахедів" проти енергетичних обʼєктів почалася ще й атака балістикою. Частину ракет вдалося збити. Це ще раз чітко демонструє, які справжні наміри у Росії. Вони розраховують на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури", – наголосив Зеленський.

Він додав, що кожен додатковий мільярд доларів, які РФ зможеь заробити на експорті, буде втрачатися саме на на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення "Шахедів" і виробництво ракет "та ще на додаткових найманців на фронт".

"Російський вибір – це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується. Вчора, на жаль, були зовсім інші сигнали для Росії – сигнали, що атакувати надалі начебто можна. І це потрібно виправляти. Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на ОБМЕЖЕННЯ російської здатності воювати і тероризувати людей. Дякую всім, хто з Україною!", – резюмував голова держави.

Що передувало

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 12:48 Віталій Кличко повідомив, що в Соломʼянському районі зафіксовано падіння, попередньо, уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок. Крім того, у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

О 13:22 мер повідомив, що через пошкодження енергообʼєкту в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води.

О 14:46 Кличко повідомив, що в будівлі ресторану на Оболоні, де сталося влучання, гасять пожежу. Рятувальники виявили 4 постраждалих. Один із них – у тяжкому стані. Медики надають допомогу.

Що передувало

На півночі Рівненської області внаслідок ворожого обстрілу постраждала багатодітна родина, дім якої було пошкоджено. Поранення отримали семеро цивільних (троє дорослих і четверо неповнолітніх).

Як повідомляв OBOZ.UA, уранці в суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, є загиблі та постраждалі.