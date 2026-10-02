Росія атакувала Київ: є влучання в Південний міст і багатоповерхівку

Рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, а у Голосіївському – пошкодження нежитлової будівлі та автівок.

Також ворог знову вдарив по Південному мосту. Про наслідки ударів розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Що відомо

О 04:59 мер повідомив про наслідки російського удару у Голосіївському районі.

"У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих", – йшлося у повідомленні.

За лічені хвилини Кличко також розповів, що ворог продовжує атакувати Південний міст.

"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", – написав він.

Близько 06:30 стало відомо, що ворог атакував також Дарницький район.

"У Дарницькому районі влучання в верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – повідомив Кличко.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 1 жовтня, Росія двічі за день атакувала дронами Південний міст у Києві.

Унаслідок ворожих ударів було пошкоджено опору,відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.

Станом на 22:20 четверга, рух метро й наземного громадського транспорту мостом призупинили.