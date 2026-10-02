Росія атакувала Київ: є влучання в Південний міст і багатоповерхівку
Росія б'є по Південному мосту
Рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву . У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, а у Голосіївському – пошкодження нежитлової будівлі та автівок.
Також ворог знову вдарив по Південному мосту. Про наслідки ударів розповів міський голова Києва Віталій Кличко.
Що відомо
О 04:59 мер повідомив про наслідки російського удару у Голосіївському районі.
"У Голосіївському районі уламки впали на відкритій території. Пошкоджені вікна в нежитловій будівлі та кілька авто. Без пожежі та постраждалих", – йшлося у повідомленні.
За лічені хвилини Кличко також розповів, що ворог продовжує атакувати Південний міст.
"Знову влучання в Південний міст. Екстрені служби прямують на місце", – написав він.
Близько 06:30 стало відомо, що ворог атакував також Дарницький район.
"У Дарницькому районі влучання в верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – повідомив Кличко.
Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 1 жовтня, Росія двічі за день атакувала дронами Південний міст у Києві.
Унаслідок ворожих ударів було пошкоджено опору,відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену.
Станом на 22:20 четверга, рух метро й наземного громадського транспорту мостом призупинили.
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