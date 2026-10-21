Росія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, загинули дві людини

Від початку доби 21 жовтня Росія знову завдавала ударів по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці.

Відомо про пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури, падіння БпЛА на припарковані авто та приліт у багатоповерхівку, щонайменше двоє людей загинули, ще одна постраждала. Про наслідки ворожих ударів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Святошинський район

Близько 7 години ранку мер повідомив про удар військ РФ по Святошинському району столиці. Там загарбники поцілили по багатоповерхівці.

"У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – писав він о 06:56.

Місцеві Telegram-канали публікували фото, на якому видно пожежу у щонайменше одній із квартир.

Пожежа в ураженому ворогом будинку. Джерело: t.me/tipichna_ukraine

Там, де ворожий БпЛА врізався у будинок, виникла величезна діра.

Місце удару. Джерело: t.me/kyiv_times_official

За даними ДСНС Києва, вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири.

Ворог вдарив по багатоповерхівці

Ворог вдарив по багатоповерхівці

Ворог вдарив по багатоповерхівці

Ворог вдарив по багатоповерхівці

Невдовзі стало відомо, що внаслідок російського удару по житловій багатоповерхівці загинула людина.

Також станом на 07:39 повідомлялося про одного постраждалого. За даними поліції Києва, постраждав 46-річний чоловік, який в момент удару проходив повз будинок.

"Поліцейські надали йому домедичну допомогу, в подальшому потерпілого госпіталізували", – йшлося у повідомленні.

Поліцейські допомагали гасити пожежу

Правоохоронці допомагали меш... Розгорнути

Пошкоджений будинок

До 08:22 було відомо вже про двох загиблих.

У ДТЕК зазначили, що через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення.

"Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло", – йшлося у повідомленні.

У решті районів столиці діють графіки стабілізаційних відключень.

Солом'янський район

Солом'янський район Києва від ворожих атак потерпав від початку доби.

Так, ще о 00:19 Кличко писав, що у цьому районі сталося влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа.

А вже вранці у районі російський БпЛА впав на відкритій території.

"Попередньо – без загоряння", – розповідав міський голова о 06:25.

Росія знову била по Києву

Росія знову била по Києву

Росія знову била по Києву

Деснянський район

Вранці у Деснянському районі ворожий дрон впав на припарковані автомобілі. Щонайменше десять автівок знищено вщент.

Горіли автомобілі

Наслідки удару

Наслідки удару

Наслідки удару

Як розповідав OBOZ.UA, напередодні, 20 жовтня, Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині. Унаслідок ворожої атаки горіли автомобілі, загинули та постраждали люди

А 18 жовтня Росія атакувала Київ балістикою. Окупанти, зокрема, вдарили по медцентру та закладу освіти. Повідомлялося про жертву і постраждалих.

Українську столицю РФ атакує практично кожного дня. Однак, як показало опитування, розрахунок Москви не справдився і Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на столицю.