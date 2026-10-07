Росія атакувала Київ у день народження Путіна: є жертви

Уночі Росія завдала балістичного удару по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці.

У Подільському пошкоджено складські приміщення, в Оболонському та Шевченківському були влучання по нежитловій забудові, а у Дарницькому спалахнула пожежа у гаражному кооперативі, загинули дві людини. Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та міський голова Києва Віталій Кличко.

Наслідки балістичного удару військ РФ по Києву

Повітряну тривогу червоного рівня через російську балістику у Києві оголосили близько 03:10 ночі. Так окупанти вирішили привітати з днем народження російського диктатора Володимира Путіна, якому 7 жовтня виповнюється 74 роки.

Невдовзі у столиці пролунали вибухи.

Менш ніж за годину піісля початку тривоги почала з'являтися інформація про наслідки ворожих ударів.

В Оболонському районі зафіксовано влучання на територію нежитлової забудови.

У Подільському ворог вдарив по складських приміщеннях.

Влучання у нежитлову забудову фіксувалося й у Шевченківському районі.

У Дарницькому районі уламки впали та горіли на відкритій території, наслідки зафіксовано на території гаражного кооперативу.

Після 6 години ранку у КМВА повідомили про двох загиблих у Дарницькому районі столиці.

Як повідомляв OBOZ.UA, цієї ночі Росія підняла в повітря Ту-95МС і запустила по Україні дрони, балістику і "Калібри".

Окрім Києва, потерпало й місто Дніпро: там місцева влада повідомила про удар по промисловому підприємству.