Росія атакувала Київ та область: є пошкодження. Подробиці

В суботу, 14 листопада, країна-агресор РФ атакувала Київ та область. Працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, виникла пожежа.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Терористична атака РФ

"У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території на двох локаціях.Попередньо, без постраждалих", – написав Кличко.

Зі свого боку в Київській ОВА повідомили, що внаслідок ранкової атаки БпЛА у Вишгородському районі пошкоджено складські приміщення, виникла пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Що передувало

Унаслідок нічного удару військ РФ по Києву в ніч з 12 на 13 листопада у столиці зафіксовано руйнування. У Шевченківському районі під ударом опинилася лікарня, там спалахнула пожежа.Є постраждалі, десятки людей були евакуйовані.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 14 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 96 БпЛА різних типів, понад 60 з них були реактивними. Сили ППО знешкодили 81 ціль.