Росія атакувала Київ дронами: є влучання, виникли пожежі. Подробиці та фото

Країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Інформації про постраждалих наразі не має.

Що відомо

"У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться в повідомленні.

Згодом мер уточнив, що у Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі.У Деснянському – загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі.

О 12:30 Кличко поінформував, що в Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

Наслідки атаки РФ

Як розповіли в пресслужбі ДСНС Києва, після чергового російського удару виникли пожежі у 3 районах столиці. У Подільському сталось загоряння мансарди 3-поверхової житлової будівлі. Пожежу локалізували.

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

У Голосіївському – на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували.

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

Ворог знову атакував столицю України. Джерело: ДСНС Києва

У Деснянському – виникло загоряння покрівлі 3-поверхової будівлі. Пожежу ліквідували. На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Що передувало

Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання, а на Печерську вони влучили в багатоповерхівку, є постраждалі.

Крім того, протягом доби, 18 листопада, країна-агресор РФ продовжила атакувати Київщину. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, зафіксовано пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 19 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв крилаті протикорабельні ракети "Онікс" і дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 98 цілей.