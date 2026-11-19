Росія атакувала Київ дронами: є влучання, виникли пожежі. Подробиці та фото
Росія атакувала Київ дронами
Країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Інформації про постраждалих наразі не має.
Що відомо
"У Подільському районі влучання в триповерхову офісну будівлю. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться в повідомленні.
Згодом мер уточнив, що у Подільському районі горить мансарда триповерхової будівлі.У Деснянському – загоряння покрівлі теж триповерхової будівлі.
О 12:30 Кличко поінформував, що в Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, загорівся автомобіль на парковці медичного центру. Також пошкоджений фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.
Наслідки атаки РФ
Як розповіли в пресслужбі ДСНС Києва, після чергового російського удару виникли пожежі у 3 районах столиці. У Подільському сталось загоряння мансарди 3-поверхової житлової будівлі. Пожежу локалізували.
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
У Голосіївському – на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Пошкоджені фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували.
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
Ворог знову атакував столицю України.
Джерело: ДСНС Києва
У Деснянському – виникло загоряння покрівлі 3-поверхової будівлі. Пожежу ліквідували. На щастя, жертв чи постраждалих немає.
Що передувало
Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання, а на Печерську вони влучили в багатоповерхівку, є постраждалі.
Крім того, протягом доби, 18 листопада, країна-агресор РФ продовжила атакувати Київщину. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, зафіксовано пошкодження.
Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 19 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв крилаті протикорабельні ракети "Онікс" і дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 98 цілей.
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