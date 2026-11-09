Росія атакувала Київ дронами, виникла пожежа. Усі подробиці

Країна-терориста Росія в понеділок, 9 листопада, завдала чергового удару по Києву. В Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння на території парковки, а на Троєщині – біля школи.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Солом’янському районі загоряння на території парковки. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться в повідомленні.

Згодом інформацію про наслідки ворожої атаки підтвердили у КМВА. Повідомлень про потерпілих наразі не надходило.

О 10:36 в КМВА додали, що у Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Об 11:38 мер повідомив, що в Деснянському районі падіння уламків БпЛА на відкритій території біля школи.

Об 11:47 в КМВА поінформували, що, за попередньою інформацією, у Солом'янському районі уламки впали на території гаражного кооперативу.

Що передувало

У ніч проти 9 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв понад 300 БпЛА різних типів, а також "Бандеролі". Сили ППО знешкодили 276 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терорист щоденно обстрілює українські міста різними видами озброєння. У неділю, 8 листопада, увечері, військові РФ дронами атакували Кременчук що на Полтавщині. Відомо про сімох постраждалих, зокрема тяжкі травми отримав 16-річний хлопець.