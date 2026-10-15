Постраждали цивільні, є пошкодження: в поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Країна-терористка РФ протягом 14 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Наслідки ворожої атаки на Київщину: четверо людей травмовано. Упродовж доби пошкоджено 16 приватних будинків, господарське приміщення, паркан, легковий автомобіль, складська будівля. Ще один приватний будинок і вантажний автомобіль знищено", – йдеться в повідмоленні.

Як зазначили в поліції, найбільше наслідки ворожої атаки зафіксовано в Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Обухівському районах.

Наслідки чергової терористичної атаки. Джерело: Поліція Київщини

Наслідки чергової терористичної атаки. Джерело: Поліція Київщини

У Бучанському пошкоджень зазнали три приватних будинки, транспортний засіб, складське приміщення. Вщент знищено домоволодіння та вантажний автомобіль. Постраждала 84-річна місцева жінка.

Наслідки чергової терористичної атаки. Джерело: Поліція Київщини

Наслідки чергової терористичної атаки. Джерело: Поліція Київщини

Наслідки чергової терористичної атаки. Джерело: Поліція Київщини

На Фастівщині пошкоджено вісім приватних будинків поранення зазнав чоловік. У Борисполі пошкоджень зазнали два домоволодіння. В Обухівському районі пошкоджено два будинки, двоє людей травмовано.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вечері в середу, 14 жовтня, країна-агресорка Росія продовжила атакувати Україну реактивними дронами, а також запустила велику кількість звичайних "Шахедів". У повітряному просторі одночасно фіксувалося понад 100 ворожих БпЛА.