Постраждали цивільні, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Фото

Країна-терористка РФ у ніч на 20 листопада завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Внаслідок масованої комбінованої атаки ворога на Київщині є постраждалі – травмовано двох людей у Бучанському районі", – йдеться в повідомленні.

Як зазначив очільник КОВА, чоловіка та жінку з пораненнями й гострою реакцією на стрес госпіталізували до лікарні, загрози їхньому життю немає. Там же пошкоджено приватний житловий будинок.

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5620

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: https://t.me/AnatoliiFedoruk/5620

У Броварському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль. На всіх локаціях працюють оперативні служби, триває фіксація та ліквідація наслідків атаки.

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: https://t.me/Igor_Sapozhko/19858

Наслідки чергової російської атаки. Джерело: https://t.me/Igor_Sapozhko/19861

Що передувало

Російські загарбники в ніч на 20 листопада атакували Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та повідомляли про рух ракет у напрямку столиці. Пріоритетними цілями для ворога стали столичні мости через Дніпро, а також критична інфраструктура, є загиблі й постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 20 листопада Росія влаштувала масовану комбіновану атаку на Україну. Держава-агресорка підняла у повітря стратегічну авіацію і запустила ракети різних типів, також на українські міста летіли ударні дрони. Про вибухи повідомляли з різних куточків країни.