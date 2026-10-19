Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Країна-терористка РФ у ніч з 18 на 19 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Деснянському районі пошкоджено станцію метро "Чернігівська" та офісну будівлю.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місцях продовжують працювати усі служби.

Що відомо

Так, уніч на 19 жовтня Росія завдала удар балістикою по Києву. У Дніпровському районі ракета суттєво пошкодила станцію метро "Чернігівська" та через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів підземки.

Внаслідок атаки РФ пошкоджен... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Внаслідок атаки РФ пошкоджен... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Внаслідок атаки РФ пошкоджен... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Внаслідок атаки РФ пошкоджен... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Внаслідок атаки РФ пошкоджен... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

У будівлі станції було вибито всі вікна, частково зруйновано частину платформи, а також огородження із силовими кабелями. Наразі працівники метрополітену проводять ремонтні роботи, щоб відновити рух потягів на цій ділянці.

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Внаслідок атаки РФ пошкоджен... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Крім того, внаслідок влучання ще однієї ракети утворилась велика вирва, а вибуховою хвилею пошкодило поруч розташовану офісну будівлю. Російський боєприпас впав прямо перед центральним входом – вибуховою хвилею тут вибило усі вікна.

Пошкоджена офісна будівля в... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Пошкоджена офісна будівля в... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Пошкоджена офісна будівля в... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Пошкоджена офісна будівля в... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Пошкоджена офісна будівля в... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Уламки російської ракети. Джерело: Андрій Жигайло

Вирва на місці влучання ракети. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та г... Джерело: Андрій Жигайло Розгорнути

Що передувало

У неділю ввечері, 18 жовтня, Росія розпочала атаку на Київ різними видами озброєння, зокрема балістикою. На жаль, є загибла та постраждалі, зафіксовано пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ протягом 18-19 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, серед постраждалих є діти, троє людей зникли безвісти.