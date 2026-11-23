Попереду мало бути ціле життя: з'явилися подробиці про 18-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Димеру

Унаслідок терористичної атаки військ РФ на Димер Київської області загинув 18-річний Роман. Хлопець щойно відсвяткував день народження і змінив паспорт через досягнення повноліття.

Мама та вітчим Романа тієї ночі були у селі, він же вирішив переночувати у квартирі в Димері. Про загибель хлопця повідомила його двоюрідна сестра Юлія Юрковська.

Що відомо про вбитого Росією Романа

"Це мій двоюрідний брат Рома. Йому було лише 18 років… У нього мало бути ціле життя попереду, мрії, плани, щасливе майбутнє… Але ворожа атака на Димер обірвала його життя. Російська агресія забрала ще одне молоде життя, ще одну людину, яка мала жити, любити й радіти кожному дню. Неможливо змиритися з тим, що його більше немає", – написала Юлія, опублікувавши фото хлопця з рідними.

Роман з рідними. Джерело: Юлія Юрковська

Юлія Юрковська також відкрила збір для родини Романа.

"Я прошу кожного, хто має можливість, долучитися до збору. Будь-яка сума важлива. Якщо не маєте змоги допомогти фінансово – прошу поширити цей допис. Дякую кожному за небайдужість. Світла пам’ять тобі, Ромашка. Тобі назавжди 18", – зазначила вона.

Скриншот повідомлення

На місці удару у Димері вже понад добу тривають рятувально-пошукові роботи. Там чекають на звістку про своїх близьких родичі мешканців будинку. Серед них – і батьки Романа, котрі тієї фатальної ночі були у селі у Вишгородському районі.

"18 років йому (Роману. – Ред.), вчора ми там паспорт міняли. І він поїхав додому, не захотів їхати на село, поїхав додому", – казав напередодні журналістам "Суспільне Київ" вітчим хлопця Аркадій.

До будинку мама та вітчим Романа приїхали, коли їм подзвонили сусіди.

Хлопець, за даними медіа, навчався на тракториста у професійно-технічному ліцеї і збирався відвезти документи на практику – тому й лишився у Димері.

Тіло Романа рятувальники деблокували з-під завалів будинку разом з тілами інших жертв атаки: за добу після удару, станом на 0723 23 листопада було відомо про 11 загиблих, ще четверо мешканців на той момент вважалися зниклими безвісти.

У Димері тривають пошуково-рятувальні роботи

У Димері тривають пошуково-рятувальні роботи

У Димері тривають пошуково-рятувальні роботи

У Димері 7-річного хлопчика... Джерело: Поліція Києвщини Розгорнути

Як повідомляли у ТСН, мама Романа Наталія працювала помічницею вихователя у дитсадку "Зернятко" поблизу ураженої багатоповерхівки: заклад також зазнав пошкоджень.

Як розповідав OBOZ.UA, напередодні на світанку у Димері Вишгородського району російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх.

Станом на 07:23 ранку 23 листопада, за добу після удару, було відомо, що загинули 11 людей, шестеро – поранені. Ще четверо людей можуть залишатися під завалами. Двом потерпілим вдалося вижити під руїнами будинку.

23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.