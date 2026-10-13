Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії
Усі обставин трагічного випа...
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У Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 72-річну жінку. На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі.
Що відомо
За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції Вишневе загинула пенсіонерка.
Трагедія сталась у місті Вишневе.
Джерело: Google Maps
Поліцейські попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням "Варшава – Київ" збив літню жінку, яка рухалася поруч із залізничною колією. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.
"Від отриманих травм 72-річна потерпіла загинула на місці події", – додали в пресслужбі.
Потяг збив на смерть літню жінку.
Джерело: Поліція Київщини
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.
Трагедії на залізниці
У Білоцерківському районі Київської області електричка збила на станції велосипедиста, який перетинав залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.
Як повідомляв OBOZ.UA, у Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 17-річного хлопця. На жаль, від отриманих травм підліток загинув на місці.
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