Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії

У Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 72-річну жінку. На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції Вишневе загинула пенсіонерка.

Трагедія сталась у місті Вишневе. Джерело: Google Maps

Поліцейські попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням "Варшава – Київ" збив літню жінку, яка рухалася поруч із залізничною колією. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

"Від отриманих травм 72-річна потерпіла загинула на місці події", – додали в пресслужбі.

Потяг збив на смерть літню жінку. Джерело: Поліція Київщини

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

Трагедії на залізниці

У Білоцерківському районі Київської області електричка збила на станції велосипедиста, який перетинав залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 17-річного хлопця. На жаль, від отриманих травм підліток загинув на місці.