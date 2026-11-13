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Обгорілі стіни та вибиті вікна: наслідки удару РФ по лікарні в Києві. Фото та відео

Дмитро Кропивницький

Росія завдала удару по лікар...

Джерело: Андрій Жигайло

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У ніч на 13 листопада країна-терористка Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки була пошкоджена лікарня у Шевченківському районі.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. Ворог продовжує воювати із цивільними.

Що відомо

Так, у ніч з 12 на 13 листопада ворог знову атакував столицю України. У Шевченківському районі Києва дрон влучив у лікарню, внаслідок чого спалахнула пожежа з частковим руйнуванням на 2 поверсі. Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували співробітники ДСНС.

Росія завдала удару по лікар...

Джерело: Андрій Жигайло

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Росія завдала удару по лікар...

Джерело: Андрій Жигайло

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Пацієнти та працівники лікар...

Джерело: Андрій Жигайло

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Уламки ворожого дрону.

Джерело: Андрій Жигайло

За словами працівників лікарні, частина обладнання, ліків, медзасобів та важливої документації були повністю знищені.

"На жаль, пошкоджені палати – троє людей постраждало. Вони отримали поранення осколками скла. Серед них – санітарка", – уточнила медик.

На жаль, є постраждалі.

Джерело: Андрій Жигайло

Наслідки ворожої терористичної атаки.

Джерело: Андрій Жигайло

Наслідки ворожої терористичної атаки.

Джерело: Андрій Жигайло

Наразі в лікарні почали прибирати уламки та сміття, що відновити заклад та якнайскоріше відновити прийом пацієнтів.

Наслідки ворожої терористичної атаки.

Джерело: Андрій Жигайло

Наслідки ворожої терористичної атаки.

Джерело: Андрій Жигайло

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 13 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 117 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 80 цілей.

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