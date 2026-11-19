Не поділили пасажирів: у Києві таксисти з'ясовували стосунки за допомогою пістолета. Подробиці

У Києві правоохоронці повідомили про підозру таксисту, який погрожував іншому водію пістолетом. Порушник розлютився через конкуренцію біля станції метро, що вирішив "розібратися" з опонентом за допомогою зброї.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність.

Що відомо

За словами правоохоронців, інцидент стався днями поблизу станції метро "Дарниця". До них звернувся киянин, який повідомив, що незнайомий таксист на автомобілі Mercedes-Benz погрожував йому пістолетом та поїхав з місця події.

Поліцейські оперативно розшукали водія – ним виявився 53-річний іноземець, який працює у службі таксі. У нього вилучили пістолет та направили його на експертизу.

"З’ясувалось, що, перебуваючи біля станції метро, порушник розлютився через те, що заявник запропонував підвезти громадян на своєму автомобілі та нібито забрав його потенційних клієнтів. Відтак він дістав з кишені пістолет, пригрозив ним чоловіку та поїхав з місця події", – уточнили в пресслужбі.

Зловмисником виявився 53-річний іноземець. Джерело: Поліція Києва

Таксисту повідомили про підозру за фактом погрози вбивством (ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі. Окрім цього, про подію повідомлено відповідній дипломатичній установі.

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