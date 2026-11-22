На Київщині ворожий дрон атакував п’ятиповерховий житловий будинок: є руйнування, спалахнула пожежа

У Вишгородському районі 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх.

Також пошкоджено магазин. Про наслідки атаки повідомив начальник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Що відомо про удар військ РФ по Вишгородському району

Про наслідки атаки ворога на Київщині Ткаченко повідомив о 06:18 ранку.

"У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок. Виникла пожежа та зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх. Рятувальники проводять евакуацію мешканців. Окрім того, пошкоджено приміщення магазину", – написав посадовець.

Вранці на місці працюють підрозділи ДСНС, психологи та бригада екстреної медичної допомоги.

"Інформація щодо загиблих та постраждалих наразі уточнюється", – йшлося у повідомленні.

Новина доповнюється