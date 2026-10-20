На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео

Вночі 20 жовтня російська окупаційна армія продовжила тероризувати Київську область. Внаслідок ворожих ударів загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Ворог завдав удару по виробничо-складській будівлі в Обухівському районі. Про це повідомили в ДСНС.

Подробиці про обстріл

За інформацією відомства, жертвами чергового російського удару по столичному регіону стали троє мирних жителів. Ще шестеро людей отримали поранення. Детальної інформації про стан постраждалих наразі немає.

На території виробничо-складської будівлі ліквідовано пожежу. Продовжуються роботи з розбирання завалів. Також на місці події працювали психологи ДСНС.

У Київській обласній військовій адміністрації уточнили, що ворог убив чоловіка та двох жінок. Тіла загиблих було виявлено під час ліквідації наслідків атаки.

Ворог удари по Обухівській громаді. Джерело: ДСНС

Після обстрілу почалася пожежа. Джерело: ДСНС

Окупанти атакували Київщину. Джерело: ДСНС

Пожежу було ліквідовано. Джерело: ДСНС

Рятувальники працювали на місці обстрілу. Джерело: ДСНС

На місці атаки виникла пожежа. Джерело: ДСНС

Згодом у ДСНС повідомили, що пожежу ліквідовано, тривають роботи з розбирання завалів.

Як раніше писав OBOZ.UA, війська РФ послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.