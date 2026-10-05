На Київщині п’яний водій на швидкості протаранив металевий відбійник: постраждала дитина. Подробиці та фото

У Броварському районі Київської області п’яний водій легковика на швидкості протаранив металевий відбійник. Внаслідок ДТП травми отримала 10-річна пасажирка авто.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, днями до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на автодорозі сполученням "Київ – Чернігів" поблизу села Семиполки Броварського районц.

ДТП сталась у селі Семиполки... Джерело: Google Maps Розгорнути

Поліцейські встановили, що 40-річний водій автомобіля ВАЗ на швидкості зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок ДТП 10-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Водій на швидкості протарани... Джерело: Поліція Київщини Розгорнути

Водій на швидкості протарани... Джерело: Поліція Київщини Розгорнути

Як виявилось, водій сів за кермо п’яним – його затримали та повідомили йому про підозру за фактом скоєння аварії у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої є постраждалі (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Водій сів за кермо п’яним. Джерело: Поліція Київщини

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області сталась ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів однієї з машин, зокрема неповнолітня.

У Броварах Київської області сталась ДТП за участі легковика та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення машин були травмовані троє людей, серед яких є дитина.