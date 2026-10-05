На Київщині п’яний водій на швидкості протаранив металевий відбійник: постраждала дитина. Подробиці та фото
Водій на швидкості протарани...
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У Броварському районі Київської області п’яний водій легковика на швидкості протаранив металевий відбійник. Внаслідок ДТП травми отримала 10-річна пасажирка авто.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставини аварії встановлять слідчі.
Що відомо
За словами правоохоронців, днями до них надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну подію на автодорозі сполученням "Київ – Чернігів" поблизу села Семиполки Броварського районц.
ДТП сталась у селі Семиполки...
Джерело: Google Maps
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Поліцейські встановили, що 40-річний водій автомобіля ВАЗ на швидкості зіткнувся з металевим відбійником. Внаслідок ДТП 10-річна пасажирка легковика отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
Водій на швидкості протарани...
Джерело: Поліція Київщини
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Водій на швидкості протарани...
Джерело: Поліція Київщини
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Як виявилось, водій сів за кермо п’яним – його затримали та повідомили йому про підозру за фактом скоєння аварії у стані алкогольного сп’яніння, внаслідок якої є постраждалі (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
Водій сів за кермо п’яним.
Джерело: Поліція Київщини
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області сталась ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів однієї з машин, зокрема неповнолітня.
У Броварах Київської області сталась ДТП за участі легковика та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення машин були травмовані троє людей, серед яких є дитина.
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