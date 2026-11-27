На Київщині потяг збив на смерть 62-річну жінку. Подробиці трагедії

У Фастівському районі Київської області пасажирський потяг збив 62-річну жінку. На жаль, від отриманих травм постраждала загинула на місці.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, в четвер, 26 листопада, до них надійшло повідомлення від чергової працівниці про те, що на Фастівщині в межах зупиночної платформи Мотовилівка сталась трагедія.

Трагедія сталась а станції Мотовилівка. Джерело: Google Maps

Попередньо було встановлено, що під колесами пасажирського потягу сполученням "Рахів-Київ" загинула 62-річна місцева жителька.

"Відомо, що вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм громадянка померла на місці події", – додали в пресслужбі.

Пасажирський потяг збив на смерть жінку. Джерело: Поліція Київщини

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

Трагедії на залізниці

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