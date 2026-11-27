На Київщині потяг збив на смерть 62-річну жінку. Подробиці трагедії
Усі обставин трагічного випа...
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У Фастівському районі Київської області пасажирський потяг збив 62-річну жінку. На жаль, від отриманих травм постраждала загинула на місці.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі.
Що відомо
За словами правоохоронців, в четвер, 26 листопада, до них надійшло повідомлення від чергової працівниці про те, що на Фастівщині в межах зупиночної платформи Мотовилівка сталась трагедія.
Трагедія сталась а станції Мотовилівка.
Джерело: Google Maps
Попередньо було встановлено, що під колесами пасажирського потягу сполученням "Рахів-Київ" загинула 62-річна місцева жителька.
"Відомо, що вона переходила залізничні колії у невстановленому місці. Машиніст подавав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм громадянка померла на місці події", – додали в пресслужбі.
Пасажирський потяг збив на смерть жінку.
Джерело: Поліція Київщини
За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.
Трагедії на залізниці
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