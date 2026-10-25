На Київщині після атаки РФ пошкоджено житлові будинки та 5 авто, поранено жінку

Російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.

Також постраждала жінка, її госпіталізували. Про це повідомляє голова Київської ОДА Тимур Ткаченко.

Поранена жінка в Обухівському районі

В Обухівському районі Київської області внаслідок атаки ворожих дронів постраждала жінка. Вона отримала уламкові поранення правої кисті та живота.

Потерпілу госпіталізували, наразі вона проходить обстеження. Їй надають усю необхідну медичну допомогу.

У Вишгородському районі виникла пожежа

У Вишгородському районі внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Загоряння ліквідували.

Загалом унаслідок атаки пошкоджено два приватні житлові будинки, дві господарські будівлі, літню кухню, паркан і п’ять легкових автомобілів.

Допис. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, упродовж тижня, що минає, Росія випустила по Україні понад 1,5 тис КАБ, майже пів сотні ракет і більше 2 тисяч ударних дронів. Щодня внаслідок російського терору гинуть та зазнають поранень українці. Цілить ворог переважно по житлових будинках, а також цивільній, зокрема й критичній інфраструктурі, у ніч проти 25 жовтня росіяни били по ТЕС, підстанціях та вугільних шахтах.