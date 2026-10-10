На Київщині підліток-водій легковика на швидкості в’їхав у мотоцикліста: є постраждалий. Подробиці та фото

В Обухівському районі Київської області 16-річний водій легковика на зустрічній смузі протаранив мотоцикліста. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі поліція Київщини. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, ДТП із потерпілими сталась днями в селі Стави Кагарлицької територіальної громади.

ДТП сталась у селі Стави Київської області. Джерело: Google Maps

Поліцейські попередньо встановили, що 16-річний хлопець, керуючи автомобілем ВАЗ, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мотоциклом Форте.

"Внаслідок ДТП 19-річного водія двоколісного транспорту з тілесними ушкодженнями госпіталізовано", – додали в пресслужбі.

16-річний водій легковика на... Джерело: Поліція Київщини Розгорнути

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області сталась ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів однієї з машин, зокрема неповнолітня.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Броварах Київської області сталась ДТП за участі легковика та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення машин були травмовані троє людей, серед яких є дитина.