Діра в стіні та уламки скрізь: наслідки атаки РФ на багатоповерхівку в Києві. Фоторепортаж

У четвер, 12 листопада, російський дрон влучив у багатоповерхівку в Солом’янському районі Києва. Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа, на жаль є загибла та повстраждалі.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA. На місці події працюють усі екстрені служби.

Що відомо

Так, вранці четверга, 12 листопада, російський дрон влучив у багатоповерховий будинок в Солом’янському районі Києва. У будівлі почалась пожежа, яку оперативно загасили рятувальники.

Російський дрон влучив у багатоповерхівку. Джерело: Андрій Жигайло

Російський дрон влучив у багатоповерхівку. Джерело: Андрій Жигайло

Внаслідок атаки на одному з поверхів багатоповерхівки утворилась діра в стіні, а вибуховою хвилею повибивало вікна та частково панелі балконів на кількох поверхах. На жаль, ворожий БПлА забрав життя 44-річної жінки, а також станом на 10:40 відомо про 7 постраждалих.

Наслідки атаки ворога. Джерело: Андрій Жигайло

Уламки дрона. Джерело: Андрій Жигайло

Наслідки атаки ворога. Джерело: Андрій Жигайло

На жаль, ворожий дрон забрав життя жінки. Джерело: Андрій Жигайло

Постра. Джерело: Андрій Жигайло

Діра в стіні будинку. Джерело: Андрій Жигайло

На місці події продовжують працювати рятувальники та поліцейські, а також комунальні служби.

На місці працюють усі екстрені служби. Джерело: Андрій Жигайло

На місці працюють усі екстрені служби. Джерело: Андрій Жигайло

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Що передувало

У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 12 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракети та 123 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 94 цілі.