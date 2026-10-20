Без матері лишились двоє дітей: з’явились подробиці про жінку, яку Росія вбила ударом по Ірпеню. Фото

В Ірпені Київської області російська терористична армія вбила 32-річну жінку. У неї залишилися дві маленькі доньки віком п’ять і сім років.

Російська ракета повністю знищила будинок, де мешкала родина. Про трагедію у Facebook повідомила сестра загиблої Олена.

Подробиці трагедії

Путінська армія завдала групового ракетного удару по Ірпені вранці 19 жовтня. Внаслідок обстрілу 32-річна Людмила, яка виховувала маленьких доньок, загинула.

"Сьогодні сталася страшна трагедія. Внаслідок обстрілу загинула моя сестра, а наш будинок згорів ущент. Ми втратили рідну людину та все, що мали", – розповіла сестра загиблої.

Росіяни вбили матір двох дітей. Джерело: Facebook / Olena Djebar

Окупанти вбили жінку в Ірпені. Джерело: Facebook / Olena Djebar

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин розповів, що родина вбитої жінки розпочала збір коштів для допомоги осиротілим дітям. Також родину можна підтримати, передавши речі та надавши іншу допомогу. З цього питання мер закликав звертатися до Алли, яка підтримує зв’язок із родиною: +380 50 216 99 59.

"Прошу всі благодійні та правозахисні організації відреагувати на терор росіян. Подивіться, що вони роблять із нашими родинами. Вони знищують будинки та підприємства. Вони залишають дітей сиротами, руйнують сім’ї. Досить бути стурбованими, скільки можна? Закликаю документувати ці злочини, вимагати відповідальності росії та допомагати постраждалим", – йдеться у зверненні мера.

Зруйнований будинок. Джерело: Facebook / Олександр Маркушин

Наслідки терору. Джерело: Facebook / Олександр Маркушин

Ворог завдав ракетного удару. Джерело: Facebook / Олександр Маркушин

Як повідомляв OBOZ.UA, вночі 18 жовтня російські війська також атакували Запоріжжя. В результаті влучання в будинок загинула молода жінка, ще двоє цивільних, у тому числі дитина, отримали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, навчальний заклад і майже два десятки приватних автомобілів.

Нагадаємо, у Новій Водолазі в Харківській області російський безпілотник завдав удару по центральному парку, де перебували сім’ї з дітьми. Кількість загиблих і постраждалих зростала після перших повідомлень про удар.