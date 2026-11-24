Без матері лишились діти: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по Київщині. Фото
Через російську атаку загину...
Джерело: Колаж OBOZ.UA/Facebook/Антон Овсієнко/NoirPhoenix/Pexels
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Внаслідок російської атаки на село Гореничі Київської області 19 листопада загинула 44-річна Людмила Дмитренко. Без матері залишилися троє її синів, двоє з яких народилися у 2023 році.
Про життя загиблої у Facebook розповів Білогородський сільський голова Антон Овсієнко. За його словами, чоловік Людмили зазнав осколкових поранень, а маленькі двійнята на момент атаки перебували в дитячому садочку.
Що відомо про загиблу Людмилу Дмитренко
Жінка народилася на Закарпатті, тривалий час жила та працювала в Мукачеві, зокрема в Міністерстві оборони України. У 2017 році вона переїхала до Білогородської громади, де згодом створила родину.
У Гореничах Людмила познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Тарасом. У 2023 році в подружжя народилися двійнята – Дем'ян та Назар. Також жінка виховувала старшого сина Олександра.
Дмитренко працювала в Державній аудиторській службі України, де очолювала відділ організаційно-аналітичної роботи департаменту контролю у сфері будівництва.
За словами Овсієнка, Людмила була працьовитою та відповідальною, однак головне місце в її житті завжди посідала родина. Вона поєднувала професійну діяльність із вихованням дітей та домашніми справами.
Жінка також захоплювалася ландшафтним дизайном, любила висаджувати рослини й облаштовувати подвір'я свого будинку.
Загинула 44-річна Людмила Дмитренко.
Джерело: Facebook/Антон Овсієнко
Як загинула жінка
19 листопада російський безпілотник влучив у приватний будинок родини в Гореничах. Людмила перебувала всередині та опинилася під завалами. Врятувати її життя не вдалося.
Чоловік загиблої дістав осколкові поранення. Маленькі сини подружжя не постраждали.
У Людмили залишилися троє дітей, чоловік, мати, вітчим, інші рідні та близькі.
Церемонія прощання із загиблою відбудеться 24 листопада в селі Гореничі. Об 11:00 розпочнеться панахида в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, а о 12:00 – поховання на центральному кладовищі села.
Що відомо про жертв російських атак на Київщині
Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Димер Київської області загинув 18-річний Роман. Хлопець нещодавно відсвяткував день народження та отримав новий паспорт у зв'язку з досягненням повноліття.
Роман навчався на тракториста у професійно-технічному ліцеї та планував відвезти документи для проходження практики, тому залишився у Димері. Його мати та вітчим у ніч атаки перебували в іншому населеному пункті. Тіло юнака рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку.
Як писав OBOZ.UA, внаслідок російського удару по супермаркету у Вишневому на Київщині загинула вчителька початкових класів Марина Мойченко. Жінка працювала у Вишнівському академічному ліцеї "Основа". У загиблої залишилися чоловік та дві доньки.
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