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Збирались обстріляти гранатометами будівлі ТЦК у центрі Києва: затримано рецидивістів. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read2 хв
2,7 т.
Збирались обстріляти гранатометами будівлі ТЦК у центрі Києва: затримано рецидивістів. Фото та відео
Рецидивісти на замовлення ворога готували серію терактів у Києві

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали рецидивістів, які на замовлення ворога готували серію терактів у Києві. Зокрема, зловмисники збирались обстріляти гранатометами будівлі ТЦК у центрі столиці.

Про це повідомили в пресслужбах Служби безпеки України та Національної поліції України. Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла серії терактів у Києві, які мали відбутися на замовлення російських спецслужб. За результатами дій на випередження затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці", – йдеться в повідомленні.

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Як з’ясувало розслідування, зловмисники розглядали декілька варіантів терористичних атак. Серед іншого, вони вивчали можливість обстріляти військові будівлі з гранатомета, закидати їх "коктейлями Молотова" чи бойовими гранатами, або ж підірвати за допомогою саморобних бомб.

Збирались обстріляти гранатометами будівлі ТЦК у центрі Києва: затримано рецидивістів. Фото та відео

Рецидивісти на замовлення ворога готували серію терактів у Києві. Джерело: НПУ

Обох фігурантів затримали завчасно, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних "цілей". Було встановлено, що завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який був засуджений за вбивство. А також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії. Готуючись до злочину, вони мали задіяти третього спільника.

Було задокументовано, як двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефон локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів. Під час затримання в машині одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим про підозру за факто готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб. Обидва зловмисника перебувають під вартою без права внесення застави. Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

Збирались обстріляти гранатометами будівлі ТЦК у центрі Києва: затримано рецидивістів. Фото та відео

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Джерело: СБУ

Збирались обстріляти гранатометами будівлі ТЦК у центрі Києва: затримано рецидивістів. Фото та відео

Підозрюваним загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Джерело: СБУ

Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ за сприяння ФБР затримали у Києві засновника та адміністратора ТГ-каналу, який закликав підписників до скоєння терактів. Також він надавав інструкції з виготовлення вибухівки.

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