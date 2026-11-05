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Заворушення на Петропавлівській Борщагівці: встановлено 130 осіб, які можуть бути причетними до інциденту. Відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,1 т.
Заворушення на Петропавлівській Борщагівці: встановлено 130 осіб, які можуть бути причетними до інциденту. Відео
Поліція встановила 130 осіб, причетних до заворушення на Петропавлівській Борщагівці. Джерело: Telegram Дмитра Лубінця

Співробітники Нацполіції та СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці. Серед них 27 – брали активну участь в інциденті.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України. Внаслідок подій було значно пошкоджено службові автомобілі НПУ та автобус НГУ.

Що відомо

"Поліцейські Національної поліції України разом з СБУ вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці (Київська область)", – йдеться в повідомленні.

Як уточнили в пресслужбі НПУ, станом на четвер, 5 листопада, у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що серед них 27 осіб брали активну участь у протиправних діях. Ще 24 людини – поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Нацгвардії.

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Унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус НГУ. Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада в мережі з'явилися повідомлення про нібито викрадення людей військовими у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Автори дописів стверджували, що близько 40 осіб утримують у підвалі приватного будинку, а одна людина нібито загинула.

Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко пояснив, що будинок був пунктом тимчасового розміщення військовослужбовців. Туди доправляли мобілізованих після проходження ТЦК та СП для оформлення документів і перевірок перед відправленням до навчального центру.

Під час інциденту лунали постріли та застосовували газ. Деякі присутні кидали різні предмети у військових і правоохоронців, а також пошкоджували автомобілі.

Як писав OBOZ.UA, після сутичок поліція затримала жінку в медичній формі, яка видавала себе за медикиню, та водія швидкої допомоги. За даними правоохоронців,обоє не мали стосунку до медицини, а автомобіль використовували без дозволу колишнього власника клініки.

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