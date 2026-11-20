Внаслідок комбінованої атаки РФ у ніч на 20 листопада в столиці загинули двоє працівників "Київводоканалу". Вони до кінця робили усе залежне для забезпечення містян водою.

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Про це повідомили в пресслужбі комунального підприємства. Вічна пам'ять жертвам російського терору.

Що відомо

"Росія тероризує мирне населення України, цілеспрямовано атакуючи гуманітарні об’єкти, обʼєкти критичної інфраструктури, щоб позбавити людей найнеобхіднішого: води, тепла, світла. Цим злочинам немає жодного пояснення чи виправдання". – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в пресслужбі КП, внаслідок ракетної атаки на об’єкт "Київводоканалу" загинули двоє їх колег, які ризикуючи власним життям вночі робили усе залежне для забезпечення киян водою. Крім того, також постраждали ще семеро працівників – усім їм було надано необхідну допомогу.

"Ми щиро співчуваємо родинам Дмитра Петрова та Віталія Крючека, які загинули на робочих місцях від рук окупантів. Світла пам’ять про наших товаришів назавжди залишиться в серцях тих, хто знав їх і працював поруч", – додали в пресслужбі.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, є загиблий та постраждалі.