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Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,9 т.
Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео
Ворог знову атакував Київщину. Джерело: МВС

Країна-терористка РФ протягом 20-21 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, загинули цивільні, пошкоджено майже 40 об’єктів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. На жаль, за останню добу троє людей загинули внаслідок ворожого удару у Фастівському районі. Ще 12 людей постраждали: 8 – у Фастівському районі, 4 – у Бучанському", – йдеться в повідомленні.

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Ворог знову атакував Київщину. Джерело: ДСНС Київщини

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Ворог знову атакував Київщину. Джерело: ДСНС Київщини

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Ворог знову атакував Київщину. Джерело: ДСНС Київщини

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Рятувальники загасили пожежі, які виникли внаслідок ударів РФ. Джерело: ДСНС Київщини

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Рятувальники загасили пожежі, які виникли внаслідок ударів РФ. Джерело: ДСНС Київщини

За словами очільника Київської ОВА, Найбільше пошкоджень зафіксовано у Фастівському та Бучанському районах, а загалом в регіон – 39 об’єктів. Зокрема:

  • 20 транспортних засобів;
  • 10 приватних і багатоквартирних житлових будинків;
  • 3 гаражні приміщення;
  • 2 заклади торгівлі та 2 приміщення АЗС;
  • об’єкти енергетичної та логістичної інфраструктури.

На місцях продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці. Триває ліквідація наслідків атаки.

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Рятувальники загасили пожежі, які виникли внаслідок ударів РФ. Джерело: ДСНС Київщини

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Рятувальники на місці події. Джерело: ДСНС Київщини

Загинуло троє людей, є пошкодження: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото та відео

Рятувальники на місці події. Джерело: ДСНС Київщини

Вже в середу, 21 жовтня, о 9:53, Ткаченко повідомив, що, на жаль, ворог забрав життя чоловіка під час дронової атаки на Київщині – трагедія сталася у Бучанському районі. Ще одна людина отримала поранення та була госпіталізована до лікарні. Їй надають необхідну медичну допомогу. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у виробничій будівлі та гуртожитку. Наразі вогонь локалізовано.

Як повідомляв OBOZ.UA, від початку доби 21 жовтня Росія знову завдавала ударів по Києву. Відомо про пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури, падіння БпЛА на припарковані авто та приліт у багатоповерхівку, на жаль, є загиблі.

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