Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - жінка закутана в прапор УкраїниБіженців з України масово виселяють з безоплатного житла в країні ЄС: стали відомі наслідкиДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Дизельний пакт" Трампа та Путіна: що отримав Кремль від угоди та які загрози вона несе для України. Інтерв’ю з ВеселовськимУ Росії відмовилися від енергетичного перемир’я з Україною і дали "сигнал" щодо своїх планів – ISWУ Росії відмовилися від енергетичного перемир’я з Україною і дали "сигнал" щодо своїх планів – ISWІлюстрація. ГороскопБурхливий і конфліктний день для всіх: Леви, не приймайте рішень під впливом емоцій, а Скорпіонам краще відпочити – гороскоп на 13 жовтняРосія знову атакувала Київ: є пошкодження, постраждала жінка. Подробиці та фотоРосія знову атакувала Київ: є пошкодження, постраждала жінка. Подробиці та фото"Серце розриває біль": у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. Фото"Серце розриває біль": у мережі розповіли про 16-річного хлопця, якого РФ вбила ударом по Харківщині. ФотоНа Львівщині збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок: сталась пожежа. ВідеоНа Львівщині збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок: сталась пожежа. ВідеоЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуЗСУ відмінусували ще 1390 окупантів та спалили понад півсотні артсистем: дані ГенштабуІлюстративне фото, військовий квиток на століВ Україні чоловіка визнали  придатним, попри тяжкі захворювання суглобів, він пішов до суду: чим все скінчилось"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування Росії"Після 24.02.2022 ми живемо зовсім в іншому світі": європейський виробник ракет сказав, що потрібно для стримування Росії

Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 912
Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
В області працювали сили ППО

Країна-терорист РФ протягом 12 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, загинула людина.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог продовжує атакувати Київщину. За останню добу одна людина загинула, ще троє отримали травми", – йдеться в повідомленні.

За інформацією КОВА, загалом в регіоні внаслідок ворожих атак було пошкоджено 21 об’єкт. З них 11 приватних домоволодінь, 4 транспортні засоби, приміщення адміністративних будівель, будинок культури, заклад освіти, складську будівлю та об’єкт інфраструктури.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 15,5 т.
Росія знову атакувала Київ: пошкодження зафіксували у шести районах, є постраждалі. Усі подробиці та фото
icon 15,5 т.
Росія знову атакувала Київ: пошкодження зафіксували у шести районах, є постраждалі. Усі подробиці та фото
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 4,8 т.
У Києві після удару російського дрона загорілися багатоповерхівка й автомобілі: є жертви й 11 постраждалих. Фото
icon 4,8 т.
У Києві після удару російського дрона загорілися багатоповерхівка й автомобілі: є жертви й 11 постраждалих. Фото
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 16,2 т.
У Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. Відео
icon 16,2 т.
У Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. Відео
Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергового удару РФ по Київщині. Джерело: Поліція Київщини

Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергового удару РФ по Київщині. Джерело: Поліція Київщини

Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергового удару РФ по Київщині. Джерело: Поліція Київщини

Так у Броварському районі пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль. У Бучанському – 9 приватних домоволодінь, 2 транспортні засоби, складську будівлю. На Білоцерківщині – приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб. На Фастівщині – об’єкт інфраструктури.

Як повідомляв OBOZ.UA, росія у вівторок, 13 жовтня, зранку завдала чергового терористичного удару по Києву. У Дарницькому районі столиці уламки дрона пошкодили приватний будинок.

Схожі теми
Російські обстрілиОбстріли КиєваНовини Києва та Київської областіРосія - країна-агресор
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись