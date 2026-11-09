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Є загибла та постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,7 т.
Є загибла та постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину
Ворог атакував Київщину

Країна-терористка РФ в понеділок, 9 листопада, продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, загинула жінка, є пошкодження.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"На жаль, унаслідок ворожої атаки на Вишгородщині загинула людина. Зруйновано двоповерховий приватний житловий будинок та гараж. За попередньою інформацією, загинула 82-річна жінка, яка на момент влучання перебувала на другому поверсі будинку", – йдеться в повідомленні.

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Очільник КОВА додав, що також, внаслідок атаки ворога ще двоє людей дістали травми. Одному з постраждалих медики діагностували мінно-вибухову травму, опік обличчя та різану рану стопи. Він не потребував госпіталізації.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та автомобіль.

Що передувало

У ніч проти 9 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв понад 300 БпЛА різних типів, а також "Бандеролі". Сили ППО знешкодили 276 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в понеділок, 9 листопада, завдала чергового удару по Києву. В Солом’янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння на території парковки, а на Троєщині уламки дрона впали біля школи.

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