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Є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки чергової російської атаки на Київщину

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,4 т.
Є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки чергової російської атаки на Київщину
В області працювали сили ППО. Джерело: МВС

Країна-терористка РФ у ніч на 31 жовтня завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Під час нічної атаки ворожих ударних дронів на Київщину у Броварському районі травмовано двох людей", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника Київської ОВА, внаслідок російської атаки постраждала жінка 1950 року народження. Вона отримала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні.

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Що передувало

У ніч проти 31 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 134 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 105 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, в пʼятницю, 30 жовтня, російські війська атакували Київ реактивними дронами. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури міста, через що, зокрема, виникли проблеми з водопостачанням.

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