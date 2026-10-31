Є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки чергової російської атаки на Київщину

Країна-терористка РФ у ніч на 31 жовтня завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Під час нічної атаки ворожих ударних дронів на Київщину у Броварському районі травмовано двох людей", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника Київської ОВА, внаслідок російської атаки постраждала жінка 1950 року народження. Вона отримала рвану рану скроневої ділянки голови та була госпіталізована до місцевої лікарні.

Чоловік 1951 року народження отримав гостру реакцію на стрес – необхідну допомогу йому було надано. Також пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Що передувало

У ніч проти 31 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 134 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 105 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, в пʼятницю, 30 жовтня, російські війська атакували Київ реактивними дронами. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури міста, через що, зокрема, виникли проблеми з водопостачанням.