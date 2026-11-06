Є постраждалі, пошкоджено об’єкти енергетики: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Фото

Країна-терористка РФ у ніч на 6 листопада продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, пошкоджено, зокрема, об’єкти енергетичної інфраструктури.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"На жаль, внаслідок нічної ворожої атаки на Київщині травмовано трьох людей у Бориспільському районі", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника КОВА, внаслідок російського терору сталася пожежа у приватному житловому будинку та господарській будівлі – обидві споруди повністю знищені.

Травм зазнали троє місцевих жителів. Двоє з них отримали гостру реакцію на стрес, ще один чоловік – черепно-мозкову травму та садна кінцівки. Усім надали необхідну медичну допомогу на місці.

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У Білоцерківському та Обухівському районах пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури. Також на Обухівщині вибуховою хвилею пошкоджено вікна в навчальному корпусі та гуртожитку закладу освіти.

Згодом у поліції Київщини уточнили, що кількість постраждалих збільшилась до п'яти.

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Що передувало

У ніч проти 6 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 227 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 196 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, у четвер, 5 листопада, від отриманих внаслідок російської атаки травм померла 66-річна жінка. Лікарі майже місяць боролись за її життя.