Протягом доби, 18 листопада, країна-агресор РФ продовжила атакувати Київщину. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є постраждалі, зафіксовано пошкодження.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Терористична атака РФ

"Ворог продовжує атакувати Київщину ударними безпілотниками. За останню добу наслідки зафіксовано у двох районах області. На жаль, постраждали четверо людей у Вишгородському районі, серед них – одна дитина. Усім постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Під ударом ворога опинилися оселі людей, транспортні засоби, підприємства та енергетична інфраструктура.", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли в Київській ОВА, у Вишгородському районі пошкоджено 29 приватних будинків, 19 транспортних засобів, два виробничо-складські приміщення та енергетичний обʼєкт. У Фастівському – одне приватне домоволодіння.

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На місцях продовжують працювати відповідні служби.

Що передувало

Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. Зокрема, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання, а на Печерську вони влучили в багатоповерхівку, є постраждалі.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 19 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв крилаті протикорабельні ракети "Онікс" і дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 98 цілей.