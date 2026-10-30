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Є пошкодження у чотирьох районах: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,2 т.
Є пошкодження у чотирьох районах: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину
В області працювали сили ППО. Джерело: МВС

Країна-терористка РФ протягом 29 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог продовжує атакувати Київщину. За добу пошкодження зафіксовано у чотирьох районах області. Унаслідок ворожих атак БпЛА пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди, обʼєкти інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією КОВА, у Вишгородському районі Пошкоджено приватний житловий будинок, та господарську будівлю. В Броварському – приватний будинок, а в Бориспільському – обʼєкт інфраструктури.

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На Обухівщині пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську будівлю та обʼєкт інфраструктури. На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Що передувало

У ніч проти 30 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв балістику, КАРи і 113 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 99 цілей.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 29 жовтня в столиці пролунали вибухи через ракетну атаку РФ. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що Київ перебував під ударом балістичних ракет, також ворог задіяв для атак ударні дрони. Відомо про жертву та поранених, у місті зафіксовано руйнування.

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