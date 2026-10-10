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Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 90
Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото
Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ

Пізно ввечері п’ятниці, 9 жовтня, країна-терористка завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі загорілись кілька автомобілів.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Дніпровському районі уламки БпЛА впали на територію біля бізнес-центру. Горить автівка", – написав Кличко.

Згодом в пресслужбі ДСНС Києва розповіли подробиці чергової атаки РФ. У Дніпровському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння двох автомобілів на території 4-х поверхової нежитлової будівлі.

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

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Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, загиблих і постраждалих немає", – наголосили в пресслужбі.

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Виникла пожежа: Кличко розповів про наслідки нічної атаки Росії на Київ. Подробиці та фото

Рятувальники загасили пожежу, яка виникла внаслідок атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Що передувало

На півночі Рівненської області внаслідок ворожого обстрілу постраждала багатодітна родина, дім якої було пошкоджено. Поранення отримали семеро цивільних (троє дорослих і четверо неповнолітніх).

Як повідомляв OBOZ.UA, уранці в суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, є загиблі та постраждалі.

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