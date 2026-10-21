Вибиті стіни та вікна: наслідки влучання дрона в багатоповерхівку в Святошинському районі Києва. Фото та відео

В середу, 21 жовтня, Росія завдала чергового удару по Києву. У Святошинському районі внаслідок влучання дрона було пошкоджено багатоповерхівку, на жаль, є жертви.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місці продовжують працювати усі екстрені служби.

Що відомо

Так, у Святошинському районі вранці ворожий дрон влучив в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Внаслідок російської атаки почалась пожежа, яка знищила одну квартиру та суттєво пошкодила іншу.

Крім того, сталось руйнування частини стіни будівлі, а вибуховою хвилею у багатоповерхівці вибило вікна на різних поверхах. Уламками також пошкоджено кілька авто, які були припарковані у дворі будинку.

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На жаль, російський терор забрав життя двох людей. Через ворожу атаку також постраждав 46-річний чоловік, який в момент удару проходив повз будинку. Йому домедичну допомогу поліцейські, а подальшому потерпілого госпіталізували.

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Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці, які фіксують черговий воєнний злочин Росії, та комунальники – останні прибирають сміття та уламки.

Як повідомляв OBOZ.UA, від початку доби 21 жовтня Росія знову завдавала ударів по Києву. Відомо про пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури, падіння БпЛА на припарковані авто та приліт у багатоповерхівку, на жаль, є загиблі.