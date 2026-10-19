Ворог запустив залп балістики по Києву: пошкоджені будинки, станція метро. Перші подробиці

Київ уночі 19 жовтня вчергове атакували російські балістичні ракети. Відомо про руйнування в кількох районах.

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Повітряні сили ЗС України оголосили про повітряну тривогу червоного рівня близько 02:55. За кілька хвилин прозвучали перші вибухи. Противник запустив по місту залп ракет одна за одною.

Що відомо про наслідки обстрілу столиці

За даними мера Віталія Кличка, було пошкоджено станцію метро на лівому березі. Також поруч зі станцією, через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів.

Станом на 03:30 було відомо, що у Солом'янському районі Києва відбулося влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку та у нежитлову будівлю.

В ураженому будинку постраждали троє людей.

У Дніпровському районі – влучання на територію нежитлової забудови.

Як писав OBOZ.UA, 18 жовтня внаслідок балістичних ударів по Києву загинула 21-річна дівчина, щонайменше троє осіб постраждали.