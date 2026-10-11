Війська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждалі
Росія знову атакувала ударними дронами Київщину. Бив ворог по житлових будинках, цивільній та енергетичній інфраструктурі регіону: пошкоджено майже 40 об'єктів.
Минулося без загиблих, однак поранень різного ступеня тяжкості зазнали четверо людей. Про наслідки терору розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.
Ворог бив по Київській області
37 пошкоджених об'єктів та четверо постраждалих зафіксовано за останню добу у пристоличній області. Бив ворог, як завжди, по цивільних об'єктах, енергетиці та житлових будинках.
Найбільше руйнувань – в Обухівському районі.
Там пошкоджено щонайменше 18 об'єктів. З них 12 – приватні будинки.
Також руйнувань внаслідок атаки ворога на Обухівщину зазнали одна багатоповерхівка, легковий автомобіль, виробниче приміщення та об’єкти інфраструктури.
Постраждали 2 людини.
У Бучанському районі пошкоджено 11 об'єктів.
Руйнувань зазнали 4 приватні будинки, 2 складські приміщення, заклад торгівлі, підприємство та об'єкти інфраструктури.
Відомо про одного постраждалого.
Пожежу на ураженому підприємстві станом на 10:35 вдалося локалізувати. Нині вогнеборці працюють над її ліквідацією.
Ще 5 об'єктів пошкоджено у Бориспільському районі.
Ворог завдав руйнувань приватному будинку, пошкодив приватну сонячну електростанцію, 2 легковики та об'єкт інфраструктури.
Постраждала одна людина.
У Вишгородському районі пошкоджено легкову автівку.
У Білоцерківському районі руйнувань зазнав приватний будинок.
Як повідомляв OBOZ.UA, у суботу, 10 жовтня, Росія завдала чергового удару по Києву. В Оболонському районі зафіксовано влучання в будівлю ресторану. Також росіяни атакували човнову станцію. Загалом відомо про вісьмох постраждалих.
Також наслідки атаки зафіксовано у Солом’янському та Подільському районах столиці. Пошкоджено житлові будинки і бізнес-центр.
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