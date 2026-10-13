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"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 4,8 т.
"Усе своє життя вона присвятила дітям": у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото
Вічна пам'ять жертві російського терору

У Дарницькому районі Києва в понеділок, 12 жовтня, внаслідок удару РФ по багатоповерхівці загинула 59-річна вихователька дитсадка Тетяна Мусієнко. Її чоловік Микола перебуває у лікарні у важкому стані.

Про це повідомили в освітньому закладі та їхня донька Альона Мусієнко в соцмережі Instagram. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Що відомо

"З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату… Уламок ворожого "Шахеда" забрав життя людини великої душі, мудрого педагога, люблячої дружини, мами та дочки – Тетяни Вікторівни Мусієнко. Усе своє життя вона присвятила дітям та своїй благородній професії", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили колеги Тетяни, за роки своєї роботи вона випустила у великий світ не одне покоління вихованців. Для багатьох дітей вона назавжди залишиться доброю, турботливою вихователькою, а для колег – мудрою порадницею, щирою людиною та справжнім професіоналом своєї справи.

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''Усе своє життя вона присвятила дітям'': у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото

У Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Джерело: Facebook ДНЗ №166

Зі свого боку, донька жінки розповіла, що трагедія сталась, коли Тетяна разом із чоловіком Миколою, який її зустрів після роботи, повертались додому – вони не дійшли всього 50 метрів. На жаль, киянка загинула, а її батько у важкому стані був госпіталізований до лікарні.

''Усе своє життя вона присвятила дітям'': у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото

Тетяна загинула, а її чоловік отримав поранення. Джерело: instagram.com/alenka_musienko

"Ма (мама. – Ред.) працювала державному дитячому садочку з простою зарплатою в 6 тисяч. Любила дітей так, що всі просилися до неї в групу. Завжди була дуже світлою людиною, неймовірно малювала, писала вірші. У неї було надважке дитинство. Її ніжка – 33 розміру, бо не було змоги купити взуття й вона багато років ходила в одному. Найбожевільніше, що в дитинстві ходила тією ж дорогою, де стався приліт, тільки тоді там були неймовірні луги", – додала Альона Мусієнко.

''Усе своє життя вона присвятила дітям'': у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото

Тетяна Мусієнко. Вічна пам'ять жертві російського терору. Джерело: instagram.com/alenka_musienko

Як зазначили в Управлінні освіти Дніпровської РДА, Тетяна Мусієнко з 2013 року була частиною великої освітянської родини.

"Понад тринадцять років свого життя вона присвятила дітям, їхньому пізнанню світу, першим відкриттям і маленьким перемогам. Адже праця вихователя – це значно більше, ніж щоденні обов’язки. Це вміння почути дитину, зігріти добрим словом, підтримати лагідним поглядом, подарувати відчуття захищеності й довіри. Це любов, яка не потребує гучних слів, але залишає глибокий слід у дитячих серцях". – додали в пресслужбі.

''Усе своє життя вона присвятила дітям'': у Києві внаслідок атаки РФ загинула вихователька дитсадка. Фото

Тетяна Мусієнко. Джерело: Управління освіти Дніпровської РДА

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці дрон влучив у будинок, є постраждалі та загибла. Крім того, ворог завдав повторного удару ракетами ввечері.

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