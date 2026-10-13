Україна не отримала попередження від партнерів: Зеленський зробив заяву про удар РФ по Києву до тривоги

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Росія знову атакувала Київ: є пошкодження, постраждала жінка. Усі подробиці, фотоРосія знову атакувала Київ: є пошкодження, постраждала жінка. Усі подробиці, фотоУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиУкраїна ризикує втратити розвіддані та зброю з США: наскільки це катастрофічно? Мельник поділився оцінкамиРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія атакувала Харків "Бандеролями": обвалився цілий під'їзд багатоквартирного будинку, є жертви і постраждаліРосія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, 20 людей поранено. Фото і відеоРосія завдала удару по центру Рівного: пошкоджено корпус навчального закладу, 20 людей поранено. Фото і відео"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку України"Рушійна сила": Карпентер назвав дві країни, які можуть очолити стримування Росії і підтримку УкраїниВідключення світла в Україні. ІлюстраціяВідключення світла посилили: які графіки діють у Києві та областях 13 жовтняУкраїнка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесуУкраїнка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесуКоли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертівКоли востаннє треба стригти газон перед зимою: поради експертівІлюстрація - відключення світла в УкраїніРФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світлаГенератори на вулиці в Києві. ІлюстраціяУкраїнці можуть замовляти генератори з-за кордону без податків: як скористатися пільгою

Україна не отримала попередження від партнерів: Зеленський зробив заяву про удар РФ по Києву до тривоги

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
Україна не отримала попередження від партнерів: Зеленський зробив заяву про удар РФ по Києву до тривоги
Володимир Зеленський. Джерело: Getty

В понеділок, 13 жовтня, Росія завдала удару балістикою по Києву. На жаль, попередження від партнерів про запуски ракет, цього разу не було.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський. Українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому так сталось.

Що відомо

"Був і доволі підлий удар балістикою по Києву – п’ять ракет, які влучили по цивільній інфраструктурі. Щодо цього удару, на жаль, не було попередження від партнерів. Розвідувальні дані про запуск російських балістичних ракет допомагають рятувати життя людей, і це одне з найбільш критичних питань. Саме це допомагає запобігати вбивствам, коли попередження про балістику є", – наголосив Зеленський.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,5 т.
Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
icon 1,5 т.
Загинула людина, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 1,0 т.
Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії
icon 1,0 т.
Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 5,0 т.
У Києві після удару російського дрона загорілися багатоповерхівка й автомобілі: є жертви й 11 постраждалих. Фото
icon 5,0 т.
У Києві після удару російського дрона загорілися багатоповерхівка й автомобілі: є жертви й 11 постраждалих. Фото

Зі свого боку речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявив, що українська сторона та міжнародні партнери розберуться, чому 12 жовтня вчасно не надійшла інформація про запуск Росією балістики по Києву, зазначивши, що такі випадки вже траплялися.

"Розвіддані, про які всі зараз говорять, бувають різні. Є, які, використовуючи супутниковий зв'язок, не лише США, а й інші країни НАТО діляться з Україною. Це про активність ворожої стратегічної авіації на аеродромах базування, це про активність кораблів у Чорному чи Каспійському морях і про виходи балістики. Бувають моменти, коли ця інформація не доходить. Це не перший випадок... Якщо цього разу були певні технічні моменти, думаю, спеціалісти розберуться. І з нашими партнерами будуть цю проблему усувати", – додав Ігнат.

Згодом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму повідомив, що Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці уламки дрона впали на приватний будинок, є постраждалі. Крім того, ворог завдав повторного удару ракетами ввечері.

Схожі теми
Обстріли КиєваНовини Києва та Київської областіРосійські обстрілиРосія - країна-агресорВолодимир ЗеленськийВолодимир ЗеленськийАндрій СибігаАндрій СибігаЮрій ІгнатЮрій Ігнат
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись