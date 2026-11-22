Країна-терорист щоденно обстрілює українські міста. Ввечері у неділю, 22 листопада, Росія атакувала населений пункт Вишневе що на Київщині.

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Один з безпілотників влучив у супермаркет литовської мережі Novus. Внаслідок атаки, попередньо, одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

"Ворог забрав життя людини у Вишневому. Ще троє людей поранені, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Люди просто прийшли до магазину за продуктами. Звичайний похід за покупками обернувся трагедією через російську атаку", – повідомив Ткаченко.

Чиновник наголосив, що ворог цілеспрямовано тероризує мирне населення, атакує цивільні об'єкти та саме життя людей.

"Пожежу в будівлі магазину ліквідовано. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої людини", – зазначив Ткаченко.

Пізніше чиновник розповів, що у понеділок, 23 листопада, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської атаки 22 листопада.

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"На знак скорботи та пам’яті на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України. Проведення розважальних закладів буде обмежено. Прошу поставитись до цього з повагою та розумінням, і також обмежити гучне виконання музики в області. Висловлюю щирі співчуття кожній родині, яка зазнала втрати. Світла пам’ять усім загиблим", – наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що у Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. Наразі відомо про трьох загиблих людей.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 21 листопада, Росія також атакувала Київ та область. Унаслідок атаки постраждали цивільні, фіксувалися пошкодження.

А днем раніше під час масованої комбінованої атаки у столиці було пошкоджено три мости, загинули люди.