У Києві вибухотехніки вилучили бойову частину російського безпілотника, який в четвер, 19 листопада, влучив у житловий будинок на Подолі. На щастя, внаслідок падіння БпЛА ніхто не постраждав.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Містян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"Учора внаслідок ворожої атаки БпЛА впав на житловий будинок у Подільському районі столиці. На місце події прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки главку поліції Києва", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, під час обстеження будівлі фахівці виявили нездетоновану бойову частину безпілотника вагою близько 50 кілограмів. За оцінками саперів, у разі детонації вибух міг спричинити руйнування усіх п’яти поверхів будівлі.

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Фахівці провели розряджання бойової частини і транспортували її на підривний майданчик для подальшого знищення.

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Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка Росія в четвер, 19 листопада, знову атакувала Київ. Зокрема, в Подільському районі ворожий дрон влучив у триповерхову офісну будівлю, є загиблий та постраждалі.