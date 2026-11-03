У Києві зупиняють рух трамваїв і тролейбусів: яка можлива альтернатива

У Києві з вечора 3 листопада тимчасово припинять рух трамваїв і тролейбусів через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів. На окремих напрямках замість електротранспорту курсуватимуть автобуси, які мають допомогти пасажирам зберегти транспортне сполучення. Водночас повністю замінити трамваї та тролейбуси вони не зможуть, тому містянам варто враховувати можливі затримки й довше очікування на зупинках.

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Про це повідомила Київська міська державна адміністрація. У "Київпастрансі" організовують рух автобусів на окремих маршрутах, а їхню кількість визначатимуть залежно від наявного транспорту, водіїв, пасажиропотоку та ситуації в місті.

Чому в Києві зупиняють електротранспорт

Причиною обмежень стала критична ситуація в енергосистемі України внаслідок російських атак. Трамваї та тролейбуси залежать від електропостачання, тому за нестачі електроенергії або необхідності зменшити навантаження на мережу їхній рух доводиться тимчасово обмежувати.

Це не перші перебої в роботі столичного електротранспорту через проблеми з живленням. Напередодні, 2 листопада, через відсутність напруги вже зупинялися окремі трамвайні й тролейбусні маршрути, а також фунікулер. Рух на частині напрямків згодом відновили, проте ситуація в енергосистемі залишається складною.

Яким транспортом можна буде скористатися

Для збереження сполучення на окремих напрямках організують автобусні маршрути, які дублюватимуть рух трамваїв та тролейбусів.

Рух дублюючих автобусів:

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Однак кількість автобусів залежатиме від того, скільки справних машин і водіїв підприємство зможе залучити до роботи. Також враховуватимуть пасажиропотік на конкретних напрямках та оперативну ситуацію в столиці.

У КМДА окремо попередили, що автобуси не зможуть повністю компенсувати обсяги перевезень електротранспорту. Тому на окремих маршрутах можливі більші інтервали руху, переповнення салонів і складнощі з пересадками.

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Чи працюватиме метро

Київський метрополітен наразі продовжує роботу у штатному режимі. Водночас подальше курсування поїздів залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Якщо в роботі метро відбудуться зміни, пасажирів обіцяють оперативно інформувати через офіційні ресурси КП "Київський метрополітен".

Коли відновлять рух трамваїв і тролейбусів

Електротранспорт повернеться на маршрути після стабілізації ситуації в енергосистемі. Конкретних термінів відновлення руху в КМДА наразі не назвали.

Як повідомляв OBOZ.UA:

Вчора, 2 листопада, у Києві через перебої з напругою в енергосистемі тимчасово зупиняли рух електротранспорту на окремих маршрутах. Зокрема, не курсує швидкісний трамвай на Борщагівській лінії, а також транспорт на низці проспектів і вулиць столиці.

Також того ж дня у столиці тимчасово призупиняли рух поїздів метро. Обмеження зачепили "зелену" лінію метрополітену.