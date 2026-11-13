У Києві викрили ''мага'', який за гроші пропонував жінці провести обряди для зцілення дитини. Фото

У Києві правоохоронці викрили "мага", який пропонував жінці проведення обрядів для зцілення дитини. За свої "послуги" зловмисник отримав 60 тисяч гривень.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Що відомо

Так, встановили, що мешканець Києва створив сторінки на різних інтернет-платформах, де розміщував оголошення про надання "магічних" послуг, зокрема зцілення від різноманітних хвороб.

Так, у одному з месенджерів до псевдоцілителя звернулася мешканка Харківщини, 7-річний син якої має розлади здоров’я та потребує спеціалізованої медичної допомоги. Сподіваючись на одужання дитини, мати натрапила на оголошення про нібито можливість зцілення за допомогою "магічних" ритуалів.

"Чоловік переконав потерпілу у необхідності проведення платних консультацій та спеціальних дистанційних "обрядів", які начебто мали допомогти вилікувати хлопчика, попри те, що стан дитини не підлягає лікуванню, а потребує виключно корекційної підтримки фахівців. Відтак, зловживаючи довірою та вразливим станом жінки, підозрюваний отримав від неї 60 тисяч гривень", – уточнили в поліції.

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Як додали в прокуратурі Києва, крім "магічних послуг" та "марафонів", чоловік заробляв продажем статуеток "золотого буйвола, який допомагає мільйонерам", а також диво-свічок, що допомагають зняти "порчу". Купити їх можна було за 9000 та 1300 гривень відповідно.

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Для збільшення кількості підписників своїх сторінок чоловік робив "розклади карт" на перебіг війни. А також "віщував", що киян з правого на лівий берег міста возитимуть баржами.

За фактом шахрайства (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України) ведеться досудове розслідування, а "магу" повідомили про підозру.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці викрили фіктивний пункт обміну валют. "Співробітницю" закладу затримали під час спроби втечі із 30 тис. доларів, отриманих від клієнта.