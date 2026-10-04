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У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамер

Даниїл Борщ
Даниїл Борщ
Time to read3 хв
icon 2,2 т.
У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамер
У Києві водій автомобіля Ford напав на поліцейських з саперною лопатою. Джерело: Колаж OBOZ.UA/Скриншот

У Києві водій автомобіля Ford, який намагався втекти від патрульних, після аварії напав на поліцейських із саперною лопатою. Унаслідок нападу двоє правоохоронців отримали тілесні ушкодження, а один з інспекторів застосував табельну зброю та поцілив чоловікові в ногу.

Про це у Telegram повідомила Патрульна поліція України. За даними правоохоронців, чоловіка затримали, а за фактом нападу на поліцейських розпочали кримінальне провадження.

Водій тікав від патрульних і потрапив у ДТП

Патрульні отримали орієнтування на автомобіль Ford, водій якого проігнорував вимогу поліції про зупинку. Коли інспектори виявили мишину та повторно подали відповідну вимогу, чоловік знову її проігнорував і продовжив рух.

Поліцейські розпочали переслідування. Водій виїхав за межі Києва, а в селі Софіївська Борщагівка не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

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У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамер

У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії. Джерело: Скриншот

Після аварії чоловік вийшов із автомобіля та, тримаючи в руках саперну лопату, напав на патрульних. Унаслідок цього двоє поліцейських отримали тілесні пошкодження.

На неодноразові вимоги правоохоронців припинити протиправні дії та покласти лопату чоловік не реагував. Він також проігнорував попередження про можливе застосування вогнепальної зброї та не припинив напад.

Для відбиття нападу та припинення загрози життю і здоров'ю поліцейських один з інспекторів застосував табельну вогнепальну зброю, поціливши нападникові в ногу.

На місце події викликали медиків. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Загрози життю нападника та поліцейських немає.

У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамер

У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії. Джерело: Скриншот

Слідчі затримали чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та розпочали кримінальне провадження за ст. 345 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамер

У Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 30 вересня в Деснянському районі Києва зіткнулися три легковики – Daewoo, Jaguar та Audi. Унаслідок аварії постраждали троє людей, яких рятувальники деблокували з понівечених автомобілів за допомогою спеціального інструменту та передали медикам.

Як писав OBOZ.UA, на Одещині сталася ДТП за участю мікроавтобуса, водій якого не впорався з керуванням. Біля села Нерубайське транспортний засіб в’їхав у відбійник та бетонні плити, внаслідок чого загинула пасажирка, а ще семеро людей отримали травми.

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