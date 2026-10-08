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У Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео

Олексій Лютіков
Олексій Лютіков
Time to read1 хв
icon 1,0 т.
У Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео
У Києві внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці. Джерело: ДСНС

Увечері 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Деснянський район Києва. Мішенню путінських терористів стала житлова багатоповерхівка.

В результаті обстрілу загинули 2 людини. Про це повідомили в ДСНС України.

Наслідки атаки

За інформацією відомства, ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та сталося часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.

В одній із пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Врятовано 22 особи, серед них 8 дітей. Також 4 особи отримали поранення, серед них 2 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.

У Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео

З будинку евакуювали десятки людей. Джерело: ДСНС

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На місці нападу працювали рятувальники. Джерело: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео

У будинку сталася пожежа. Джерело: ДСНС

У Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео

Росіяни знову атакували Київ. Джерело: ДСНС

Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.

Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.

Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.

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