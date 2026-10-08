У Києві внаслідок російської атаки сталась пожежа в багатоповерхівці: загинули двоє людей. Фото і відео
Увечері 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Деснянський район Києва. Мішенню путінських терористів стала житлова багатоповерхівка.
В результаті обстрілу загинули 2 людини. Про це повідомили в ДСНС України.
Наслідки атаки
За інформацією відомства, ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу виникла пожежа та сталося часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху.
В одній із пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих.
Врятовано 22 особи, серед них 8 дітей. Також 4 особи отримали поранення, серед них 2 дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 12 мешканцям будинку.
Нагадаємо, 7 жовтня під час масованого ракетного удару російські терористи атакували, зокрема, місто Прилуки Чернігівської області. Мішенню путінської армії став житловий багатоповерховий будинок. Серед убитих росіянами людей є діти.
Також під час масованої атаки 7 жовтня росіяни завдали удару по Полтавській області. У Кременчуці зафіксовано влучання в житловий район: пошкоджено багатоповерхові будинки.
Як повідомляв OBOZ.UA, з ночі під ударом також перебував Київ. Наслідки ворожих ударів фіксувалися в кількох районах столиці. Зокрема, внаслідок російського удару по гаражному кооперативу загинули дві людини.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!