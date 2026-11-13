У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. Фото

Унаслідок нічного удару військ РФ по Києву у столиці зафіксовано руйнування. У Шевченківському районі під ударом опинилася лікарня, там спалахнула пожежа.

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Є постраждалі, десятки людей були евакуйовані. Про наслідки атаки розповів голова Шевченківської РДА Києва Олександр Сазанович.

Росіяни вдарили по лікарні у Києві

За словами посадовця, уночі російські війська пошкодили медичний заклад у Шевченківському районі столиці.

"За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці працюють рятувальники, поліція та всі необхідні екстрені служби", – зазначав посадовець о 05:13.

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У ДСНС за годину потому озвучили дещо відмінні дані.

"Одна людина постраждала, сімох врятовано та 30 евакуйовано внаслідок нічного російського удару по медзакладу",– йшлося у повідомленні.

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Чим викликана розбіжність у даних щодо поранених – уточненням інформації чи тим, що у ДСНС зазвичай озвучують більш консервативні дані – поки невідомо.

Згідно з повідомленням ДСНС, у лікарні спалахнула пожежа та зафіксовано часткове руйнування 2 поверху.

"Персонал медзакладу вивів у безпечне місце 30 осіб, ще 7 людей врятували рятувальники ДСНС. Пожежу ліквідовано", – зазначили у Службі.

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Як розповідав OBOZ.UA, у четвер, 12 листопада, РФ також атакувала Київ. Зокрема, в Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, є постраждалі та загибла. А в Шевченківському районі дрон впав на дорогу.