У Голосіївському районі Київської області сталась ДТП за участі легковика та карети швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення спецтранспорт перекинувся на бік, є постраждалі.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, ДТП сталась в понеділок, 23 листопада, близько 20:00 у Голосіївському районі на вулиці Самійла Кішки.

Попередньо було встановлено, що водій спецавтомобіля з увімкненими проблисковими маячками почав розвертатись на дорозі та зіткнувся із автомобілем Hyundai, який рухався позаду. Від удару легковик відкинуло на два припарковані авто, а машина швидкої допомоги перекинулася на бік.

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"Внаслідок ДТП постраждали двоє осіб: у 58-річного водія спецтранспорту діагностовано закриту черепно-мозкову травму та закриту травму грудної клітини. А в 33-річного пацієнта, що перебував у машині медиків під час автопригоди, діагностовані черепно-мозкова травма, закрита травма хребта та забої ніг", – уточнили в поліції.

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У пресслужбі додали, що на момент аварії обидва водії були тверезі, а постраждалих госпіталізували. Після встановлення всіх обставин ДТП події буде надана належна правова кваліфікація.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Печерському районі Києва в понеділок, 23 листопада, легковик на швидкості в’їхав в електроопору. Сила удару була такою, що стовп буквально опинився в салоні машини, повністю зів’явши передню частину авто – на жаль, водій загинув.