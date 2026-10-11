У Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики Трампа"Це зрада": колишній віцепрезидент США приєднався до критики ТрампаРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніРосія захопить вас на виборах: Порошенко попередив європейців, що Путін перемагає їх в інформаційній війніТрампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала ЗеленськогоТрампістка Лора Лумер публічно виступила проти дизельної угоди з РФ і підтримала ЗеленськогоBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяBild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не змінятьсяЯким знакам зодіаку не пощастить з фінансами у жовтні: будьте обережніЯким знакам зодіаку не пощастить з фінансами у жовтні: будьте обережніІлюстрація: купюри та монети гривні лежать на столі біля гаманцяЗа таку роботу готові платити понад 55 тис. грн: на які професії в Україні різко зріс попитОля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аваріяОля Полякова зізналася, як ДТП у Молдові здійснило мрію її доньки Маші і чим закінчилася аваріяВійська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждаліВійська РФ атакували Київщину: пошкоджено десятки об’єктів, є постраждалі"Неймовірна жінка!" Який вигляд мала Ніна Матвієнко в молодості: її донька показала рідкісні кадри"Неймовірна жінка!" Який вигляд мала Ніна Матвієнко в молодості: її донька показала рідкісні кадри"Путін дуже хоче миру": Трамп видав нову заяву після угоди з РФ"Путін дуже хоче миру": Трамп видав нову заяву після угоди з РФ

У Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. Відео

Іван ЧерленськийІван Черленський
Time to read1 хв
icon 6,9 т.
У Києві уламок російського БпЛА влучив у перехожого. Відео
Ворожий дрон, ілюстративне фото

У Солом’янському районі Києва уламок російського безпілотника влучив у чоловіка. Він перебував на вулиці під час повітряної тривоги.

Про це повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний". Там також опублікували відео інциденту.

Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укритті або іншому безпечному місці. Уламки збитих безпілотників можуть становити смертельну небезпеку для людей.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 16,4 т.
Росія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання та постраждалі: Зеленський відреагував на атаку. Фото
icon 16,4 т.
Росія посеред дня вдарила по Києву ракетами, є влучання та постраждалі: Зеленський відреагував на атаку. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 9,1 т.
Росія знову атакувала Київ: є пошкодження. Подробиці та фото
icon 9,1 т.
Росія знову атакувала Київ: є пошкодження. Подробиці та фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
icon 717
На Київщині підліток-водій легковика на швидкості в’їхав у мотоцикліста: є постраждалий. Подробиці та фото
icon 717
На Київщині підліток-водій легковика на швидкості в’їхав у мотоцикліста: є постраждалий. Подробиці та фото

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня Росія атакувала Україну 116 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили та подавили 94 ворожі дрони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 жовтня Росія завдала ракетного удару по Києву. Пошкоджень зазнали будівлі та автомобілі в Оболонському, Солом’янському й Подільському районах. Внаслідок атаки постраждали щонайменше восьмеро людей.

Як писав OBOZ.UA, 4 жовтня в Дарницькому районі столиці уламки російського безпілотника впали на припаркований автомобіль і відкриту територію однієї зі шкіл.

Схожі теми
Надзвичайна подіяВійна в УкраїніподіїБПЛАпостраждали українціотримав травмубезпекаКиїв
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись