У Києві уламки російського дрона впали на територію школи і припарковане авто. Фото та відео

Вранці 4 жовтня у Києві уламки російського безпілотника впали на припаркований автомобіль та відкриту територію однієї зі шкіл. Інциденти сталися у Дарницькому районі столиці.

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Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко. Відповідні кадри вже з'явилися в мережі.

Що відомо

О 12:16 мер столиці написав, що уламки ворожого БпЛА впали на припарковану автівку в Дарницькому районі, на місце одразу вирушили екстрені служби.

О 12:18 Кличко повідомив, що в тому ж районі уламки впали на відкритій території однієї зі шкіл.

Крім того, в одному з дворів у Дніпровському районі Києва вранці виявили фрагменти російського дрона.

За інформацією, медіа, попередньо, це можуть бути уламки безпілотника "Герань-5", в якому виявили деталь тайванського виробництва.

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Що відомо про наслідки російських атак на Київ

Нагадаємо, вранці 4 жовтня російські війська завдали чергового удару по Києву, внаслідок чого було пошкоджено тепломагістраль. Через це в Деснянському районі столиці тимчасово припинили гаряче водопостачання, а ремонтні бригади працювали над усуненням наслідків атаки.

Також під час удару окупанти вкотре атакували Північний міст у Києві, пошкодивши дорожнє полотно. Очевидці повідомляли про пожежу на мосту.

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Крім того, раніше російські війська атакували Дарницький район Києва, внаслідок чого в одній із багатоповерхівок виникла пожежа. У стіні будинку утворилася діра, а біля будівлі виявили уламки російського безпілотника.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 4 жовтня Росія атакувала Україну 135 засобами ураження різних типів. Сили ППО знешкодили 125 цілей, зокрема 123 ворожі БпЛА та два "Бандероль"/"Дань-Т", водночас зафіксували влучання на п'яти локаціях і падіння збитих цілей ще на п'яти.