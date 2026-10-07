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У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 2,6 т.
У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото
У дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету

Вночі середи, 7 жовтня, Росія завдала чергового комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі після обстрілу у дворі серед багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Містян закликали не наближатися до місця проведення робіт.

Що відомо

"У Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці", – йдеться в повідомленні.

У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото

У дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Джерело: Поліція Києва

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У поліції додали, що наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.

У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото

У дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Джерело: Поліція Києва

У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото

У дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Джерело: Поліція Києва

Доступ містян до вказаної території обмежений. Киян попросили не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102.

У Києві у дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Подробиці та фото

У дворі багатоповерхівок виявили нездетоновану балістичну ракету. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, уночі Росія завдала балістичного удару по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці.

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